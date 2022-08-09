В Челябинске снимут документальный фильм про Игоря Курчатова

Режиссер выиграл грант на проект

Челябинский режиссер Светлана Попова готовится к съемкам фильма «Курчатов». В начале августа педагог ЧГИК выиграла грант на форуме «Утро-2022» — 400 тысяч рублей. Приступить к съемкам планируют уже осенью.



Это не первый проект Светланы Поповой — последние два года режиссер вместе со студентами ЧГИКа работала над фильмом про революционеров «Братья Елькины». Лента уже готова, кино покажут на большом экране в сентябре 2022 года.

Новый фильм посвящен ядерной физике, холодной войне и иностранным агентам на Южном Урале.

«Мы будем снимать захватывающую историю о том, как Курчатов разделил ядро атома в секретном Челябинске-40. Расскажем о тайнах холодной войны, о том, как работают на Южном Урале иностранные разведчики и как наши контрразведчики им противостоят! Все это под вкусным соусом из реконструкции быта 1940-1960-х», — рассказывает Светлана Попова.

Сейчас авторы изучают документальные материалы и собирают фактуру, договариваются со спикерами. В сентябре планируют построить белую студию для съемок, в которой будут записывать всех специалистов.

«Когда будет готов сценарий, снимем реконструкцию с Курчатовым, а также эпизоды реальных вылазок иностранных шпионов. Будет документальное расследование с элементами исторической реконструкции. Также в фильме планируем показать современное время. Информационная война как отголосок холодной», — объясняет Светлана Попова.

Премьера фильма «Курчатов» назначена на осень 2023 года. Примерный хронометраж — 40 минут. Интересно, что в июле 2023 года должен выйти «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — биографический фильм о создателе атомной бомбы. Светлана считает, что американский блокбастер подогреет интерес к теме.