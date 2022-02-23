В Челябинске выступила звезда оперы Хибла Герзмава

На концерте присутствовал губернатор области с супругой

В Челябинске прошел концерт известной оперной дивы Хибли Герзмавы. Звезда оперной сцены выступила вместе симфоническим оркестром Челябинской области. В театре им. Глинки солистка исполнила арии из опер Джузеппе Верди («Трубадур», «Эрнани», «Аида»), Винченцо Беллини («Норма») и неаполитанские песни Эрнесто ди Куртиса.



Хибли Герзмава не первый раз приезжает с концертом в Челябинск. Год назад она участвовала в фестивале Дениса Мацуева «Денис Мацуев представляет», а в 2009 выступала под сопровождение камерного оркестра «Классика».

«Замечательно, что у вас есть потрясающие люди, которые стремятся, чтобы в Челябинске процветала культура. Это город моего профессора Евгении Арефьевой — она здесь когда-то жила, работала, а потом переехала в Екатеринбург. Отдельно хочу сказать большое спасибо маэстро ( Адику Абдурахманову — прим. редакции) за шикарный оркестр. Симфоническому оркестру всего три года, но они замечательные, я желаю им процветания», — прокомментировала Хибли Герзмава.

Хибли приехала в Челябинск после приглашении общественного деятеля и основателя Фонда 2020 Ирины Текслер. Она вместе с супругом также пришла на концерт.

«Сейчас Хибли откровенно говорит, что есть такие люди, которым отказать нельзя. Хибла для нас уже не просто оперная певица, это друг нашей области. Она не первый раз к нам приезжает. Мировая звезда, единственная в истории обладательница гран-при международного конкурса Чайковского. Дважды лауреат «Золотой маски». Когда наша сцена ещё сможет похвастаться такими звездами?» — комментирует Ирина Текслер.

Из звезд мировой сцены не только Хибли Герзмавы с теплотой вспоминает о симфоническом оркестре и челябинской филармонии. Кто ещё — мы узнали в интервью с директором Челябинской филармонии Алексеем Пелымским.