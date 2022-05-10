В Челябинске разрабатывают новый дизайн-код для вывесок

Он будет действовать на все рекламные конструкции в городе

Для Челябинска готовят новый дизайн-код. Дизайн-код — это требования для городских вывесок, информационных материалов и конструкций. От их стиля зависит облик улиц.



С 2017 года в Челябинске действует дизайн-код на гостевых маршрутах, но сейчас рекламное агентство «Элефант» готовит новый документ с требованиями для вывесок по всему городу.

12 мая в Доме архитектора общественников приглашают на презентацию промежуточной версии документа. Участники смогут обсудить новый документ и высказать свои пожелания на его счет.

На встречу придут разработчики документа, а также замначальника Управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина, главный художник Челябинска Павел Писклаков и генеральный директор девелоперской компании «Весна» Екатерина Цветкова.



12 мая начало 18:00. Для участия необходима регистрация.