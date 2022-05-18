В Челябинске пройдут модные выходные с обменом одеждой

В двухдневной программе: выступления уральских дизайнеров и лекции об осознанном потреблении

Команда организаторов Long Fashion Weekend 4 и 5 июня проведет в Челябинске своп. Простыми словами своп — это обмен ненужной одеждой в хорошем состоянии. Это способ обновить гардероб без траты денег и приобщиться к осознанному потреблению. Сообщают команда Long Fashion Weekend Ural.







В свопе может участвовать любой желающий, нужно только заполнить специальную форму до 20 мая. Предложить на обмен можно не более 10 своих вещей, все они должны быть чистыми и целыми, и это не обязательно должна быть одежда. Для обмена также сойдут предметы декора, керамику, виниловые пластинки или книги. Каждому участнику организаторы выделят вешало для одежды, стол и стул. Плечики для предметов гардероба нужно подготовить самим, либо можно будет просто разложить вещи на столе.

Кроме свопа в модные выходные развернут столы уральских дизайнеров и винтажных магазинов.

«Это не только обмен вещами, но и знакомство жителей региона с челябинскими брендами, иллюстрация того, что у нас уже есть альтернатива ушедшим из России производителям»,— рассказала одна из организаторов Ольга Третьякова.

4 июня на площадке у усадьбы Рябининых пройдут лекции об осознанном потреблении. Гостям расскажут о том как можно дать вещам вторую жизнь, куда можно отдать ненужные, но хорошие предметы быта и почему их лучше не выбрасывать в мусор.





На площадке весь день будут работать кофейни и лавочки с уличной едой, а атмосферу будут задавать челябинские музыканты разных жанров и направлений, звучать будет и живая музыка и DJ-сеты.

Завершится Swap weekend киносеанс прямо во дворе особняка. Показывать будут документальное кино о русской визуальной культуре и дизайне, а на конец запланировано небольшое обсуждение и подведение итогов.

Начнутся модные выходные в усадьбе Рябининых 4 июня в 13:00.