Дефиле на перроне: в Челябинске состоялся показ от Long Fashion Weekend

Девушки продемонстрировали одежду российских брендов на фоне поездов

2 октября в Челябинске в Центре исторического наследия ЮУЖД состоялся Long Fashion Weekend. Модный показ превратили в грандиозное шоу с танцами в лифте, дефиле среди поездов в эпатажных нарядах и яркими вокальными номерами.



Показ в галерее паровозов

Необычная локация для дефиле всегда была одной из основных фишек Long Fashion Weekend. Показы уже проходили на «Белом рынке», на парковке, на территории заброшенного завода. Площадку этого года — музей ЮУЖД — тоже используют на максимум: первые дефиле организовали на улице среди поездов. Модели в одежде от московского бренда Sokol Yasnyy спускались прямо на перрон из старинного вагона 1910 года выпуска.

Новая коллекция Sokol Yasnyy посвящена царской России. Дизайнеры вдохновлялись образами новогодних детских утренников и русскими сказками. Перед толпой зрителей, прижимающихся к поездам, прошлись девушка в маске зайца из папье-маше, манекенщица в пуховике, напоминающем тулуп, и красотка в бордовом корсете с вязаными рукавами, но с голыми плечами.

«Мне очень хотелось показать Sokol Yasnyy в галерее паровозов, но мы опасались, что пойдет дождь. Долго колдовали на эту тему, и, к счастью, нам с погодой повезло», — рассказывает продюсер проекта Елена Ермакова.

Второй показ провели на железнодорожных путях. Модели в цветных шубах и плащах от екатеринбургского бренда Ecozima прокатились на вагонетках перед зрителями.

Прозрачные платья и танцы в лифте

Основное действие происходило в здании Центра исторического наследия ЮУЖД. Необычное строение помогло воплотить одну из идей показа — цикличность. Все четыре этажа соединяет один коридор, тянущийся вверх по спирали. Модели дефилировали прямо по нему под вспышки фотокамер. Несколько сотен зрителей расселись вдоль коридоров и снимали моделей на телефоны.

К зрителям выходят пять девушек в чехлах для одежды. Они напоминают бабочек в коконах. Дизайнер Татьяна Котова торопливо разрезает чехлы ножницами, освобождая костюмы от оков. Без чехла оборки разноцветных платьев расправляются и торчат во все стороны, будто крылья.

«А на прошлой неделе эти платья показывали в Милане на Неделе моды», — рассказывают организаторы челябинского показа.

Отдельные дефиле проходят под живой вокал: исполнители поют прямо в стеклянном лифте, поднявшись на пару этажей вверх. Лифт виден на всех этажах.

Образы моделей вызывали восторг, а некоторые были кричаще эпатажны. От челябинского бренда Derbentcevat вышла девушка в прозрачном платье. Из нижнего белья на ней только плавки, лифа нет — соски закрывают приклеенные на грудь черные кресты.

Еще одна коллекция — от дизайнера из Мурманска Gapanovich Sasha. Александра презентовала объемные пышные платья, пальто и пиджаки. В образы хорошо вписываются яркие шапки и, как ни странно, темные очки.

«На создание этой коллекции повлияла моя поездка в Индию. Но я с Крайнего Севера, люблю многослойность и объемные вещи, индийские мотивы перемешались с этими особенностями. Моему бренду свойственны объемные вещи, оверсайз, различные принты. Мне нравится все это смешивать», — объясняет дизайнер Саша Гапанович.

Десять железнодорожниц

Вместе с профессионалами на подиум в качестве моделей вышли сотрудницы ЮУЖД. Зрители даже не поняли, что девушки впервые участвуют в дефиле.

«Главная наша задача — не запнуться на ступеньках. Вниз смотреть нельзя, а хочется. В том числе для этого мы много репетировали на площадке. Вместе с тем были выезды к дизайнеру на примерку — наш дизайнер просто молодец. Когда мы примерили образы, все село так хорошо, будто на нас и шили», — рассказывает приемосдатчица Евгения Лукьянова.

Железнодорожницы представили омский бренд AP design. Как объяснила создатель бренда Анна Попадюк, одежда ее предназначена для людей любой комплекции и любого возраста.

«Мне достались самые организованные модели. Ни одна не опаздывала, все приехали на примерку. Да, я прилетела только вчера в Челябинск, только вчера была первая примерка. Мне прислали их параметры, исходя из этого я выбрала комплекты для показа и привезла в город. Мне удалось держать в секрете до последнего, в чем девушки выйдут на подиум. Было важно, чтобы они не успели привыкнуть к своим образам. Чтобы у них было ощущение новизны, ощущение новой себя», — рассказывает дизайнер Анна Попадюк.

Никуда не уходит тренд на объемную одежду плюс-сайз, многослойность, платформу в обуви. Кроме того, в моде все ярче находят свое выражение восточные мотивы, а особенную популярностью приобретают футуристические аксессуары — например, очки с цветными стеклами.

Пространство Центра исторического наследия ЮУЖД помогло превратить монотонный показ одежды в масштабное шоу, которое смотрится на одном дыхании. Организаторы уверяют, что не хотят отказываться от идеи проводить дефиле на нетипичных площадках. Для показа в следующем сезоне хотят организовать дефиле в аэропорту или в одном из городских бассейнов.

Больше фото с Long Fashion Weekend смотрите по ссылке.