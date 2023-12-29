В Челябинске пройдут Детские Рождественские гуляния

Городской праздник состоится 7 января в парке Гагарина

Детские Рождественские гуляния пройдут в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 7 января. Важной частью праздника станет колокольный фестиваль.

Так как Рождество — это православный праздник, гуляния начнутся с костюмированного шествия с Вифлеемской звездой к Рождественскому вертепу (так шли волхвы к Богомладенцу, появившемуся на свет). На сцене установят звонницу, и звонари исполнят музыкальную колокольную композицию, а позже проведут мастер-класс для желающих звонить в колокол.

Запланирован и праздничный концерт, на котором выступят профессиональные артисты и приходские коллективы с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами. Кроме того, в программе — хороводы, народные игры и забавы, викторины и конкурсы.

Организатором выступает приход храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».