В Челябинске пройдет второй фестиваль мороженого

«ЕдиноРожок» пройдет 3 июня

Второй Фестиваль мороженого «ЕдиноРожок» приурочен ко Дню защиты детей и запланирован на 3 июня. Он пройдет у Арт-сквера на набережной реки Миасс. В прошлом году праздник посетили более 20 тысяч человек.



Летом 2022 года фестиваль шел целый день — с 10 утра до 10 вечера. В программе были пенная дискотека, игры с мыльными пузырями, концерт и мастер-классы. За участие в играх участники получали специальные стикеры, а их обменивали на разные виды бесплатного мороженого.





Организаторы фестиваля мороженого «ЕдиноРожок» — Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.