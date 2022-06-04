Фестиваль мороженого проходит в Челябинске

Гостями яркого праздника стали около пяти тысяч человек, включая семью губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Сегодня, 4 июня, на набережной реки Миасс в Челябинске проходит фестиваль мороженого. С 10 утра до 10 вечера детей и их родителей ждут интересные развлекательные программы, игры, мастер-классы и, конечно же, бесплатное мороженое. Организатором фестиваля выступила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер. Она поприветствовала гостей на открытии фестиваля, а затем вместе со своей семьей насладилась атмосферой праздника, передает журналист ИА «Первое областное».

«Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие взрослые, родители! Не знаю, кто кого сегодня привел на наш фестиваль, но я очень рада видеть вас на нашем празднике, ведь это первый фестиваль мороженого в Челябинской области. Фестиваль приурочен к Дню защиты детей, поэтому что мы хотим поздравить детей с днем защиты и показать, как мы вас любим. Мы хотим сделать и мы сделаем для вас самое яркое, красивое, вкусное и счастливое детство. Сегодня все мороженое на свете — для вас!»— сказала Ирина Текслер.

Чтобы получить свою порцию лакомства, ребятам необходимо собирать наклейки, которые выдают за участие в различных конкурсах и прочих активностях, и наклеивать их на специальный флаер. Стаканчик пломбира или эскимо можно получить за три наклейки.

«Фестиваль рассчитан на целый день, он будет идти с 10 утра до 10 вечера, детей ждет большое количество активностей. Это и ростовые куклы, и пенная дискотека, и мыльные пузыри, и различные мастер-классы, и аква-грим. Большое количество людей пришли сегодня на набережную, не побоялись прогноза погоды, который обещал нам не самый жаркий день»,— добавила Ирина Текслер.

По ее словам, идея провести фестиваль мороженого пришла во время визита в Троицк еще в прошлом году. Тогда Ирина Текслер подумала, что было бы здорово проводить такие мероприятия в малых городах. Но в 2021 году провести фестиваль помешала пандемия коронавируса, а в этом году праздник решили провести с размахом и организовать в столице Южного Урала. Но не только в Челябинске сегодня проходит фестиваль мороженого: праздник состоялся и в Сатке.

На фестиваль Ирина Текслер пришла со своим супругом — губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и сыном Мишей. Глава региона уже поделился впечатлениями от мероприятия в своем Телеграм-канале:

«Солнечный день, наша красивая набережная и фестиваль мороженого. Замечательно погуляли всей семьей. Всем хороших выходных!»— написал он.

Однако не только на набережной реки Миасс сегодня радовали детей. Свою порцию мороженого получили и дети, которые проходят лечение в онкодиспансере.

«В онкодиспансере находятся 40 ребятишек, они не смогли принять участие в фестивале. И наш фестиваль поехал к ним. Их родителям мы вручили конфеты, которые сделали специально для нашего фестиваля, а детям вручили мороженое, потому что мы хотим, чтобы все дети были счастливы»,— рассказала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020.

Праздничная программа будет продолжаться до 22:00. Завершится она дискотекой и концертом.