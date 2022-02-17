В Челябинске пройдет встреча с художницей Еленой Щетинкиной

Мастер по работе с фарфором и керамикой ответит на вопросы ценителей ее творчества

В субботу, 19 февраля, на выставке «Наедине с Пушкиным» состоится встреча с яркой челябинской художницей, фарфористкой и керамисткой Еленой Щетинкиной. Пообщаться с ней приглашают в Челябинский центр искусств.



Выставка «Наедине с Пушкиным» посвящена годовщине со дня смерти поэта. В экспозиции собраны портреты поэта в разных стилях, изделия из фарфора, из глины, где угадывается образ юноши с бакенбардами. Представлены в том числе и работы Елены Щетинкиной. Елена расскажет о них подробнее.

«Никогда не рисовала Пушкина на заказ, за деньги, а всегда только по движению души, от внутренней необходимости. Вижу его перед собой, как вас. Постойте, вот он снова появился в дверях мастерской — сияющий и весь в кудряшках, весело скалит зубы и оцарапывает длинным ногтем мизинца Майкла Джексона с зеркала, подобранного на помойке, говоря: „Каков я прежде был, таков и ныне я“, натыкается на свой портрет на мольберте, громко хохочет… потом вдруг исчезает. Надолго ли, не знаю…» — рассказывала Елена Щетинкина на открытии экспозиции.

Встреча начнется в 12:00 на улице Сони Кривой, 30.

Елена Щетинкина является членом Союза художников России. Несколько месяцев назад на площадке центра работала ее персональная выставка «Калица» с фарфором и графикой о сакральной, настоящей Москве.