В Челябинске открылась выставка графических работ и авторского фарфора Елены Щетинкиной

Во вторник, 14 декабря, состоится творческая встреча с художницей

До 31 декабря в выставочном зале Челябинского центра искусств будет работать персональная выставка Елены Щетинкиной «Калица», посвященная Москве.

«Калица» — в переводе с санскрита «круглый город», работы посвящены корням и истокам Москвы. В выставочном зале представлены 15 работ, которые раскрывают столицу с иной стороны, не как быстроразвивающийся мегаполис, а как место древнейших языческих капищ.

Автор работ Елена Щетинкина — яркая, самобытная художница. Ее работы находятся в музеях и частных коллекциях всего мира. Художница работает циклами. В каждый из них входят графические работы и авторский фарфор. В ее коллекции уже есть французский, Пушкинский, китайский, уральский и греческий циклы.

Экспозиция располагается по адресу улица Сони Кривой, 30, открыта в будни с 10:00 до 18:00 и в выходные с 11:00 до 17:00. Вход свободный, с предъявлением QR-кода. 14 декабря в 12:00 состоится творческая встреча с Еленой Щетинкиной.

Текст: Дарья Малова