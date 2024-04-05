В Челябинске пройдет Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

Он откроется премьерой Челябинского театра оперы и балета «Мата Хари»

В июне в Челябинске состоится XV Фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». В этом году на сцене выступят сразу две приглашенные труппы. Программой мероприятия поделились в пресс-службе Челябинского театра оперы и балета.

Откроет фестиваль 7 и 8 июня балет «Мата Хари» — премьера челябинского театра. Постановка расскажет о всех перипетиях судьбы прославленной шпионки и танцовщицы.

Гостями фестиваля станут коллективы из Башкирии и Азербайджана. Башкирский театр оперы и балета 10 и 11 июня покажет «Барышню-крестьянку» Б. Асафьева, Азербайджанский театр — 14 и 15 июня «Тысячу и одну ночь» Ф. Амирова.

Завершится фестиваль «Екатерины Максимовой» 17 июня традиционным гала-концертом.

Напомним, в Челябинском театре оперы и балета фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» проводится с 2002 года. За это время он стал культурной традицией Южного Урала, открыв знатокам и любителям возможность прикоснуться к миру классического и современного танца. На челябинской сцене выступают не только труппа театра имени М. И. Глинки, но и гости со всех городов России и других стран.





Фото: пресс-служба Челябинского театра оперы и балета