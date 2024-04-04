Челябинский театр оперы и балета готовит постановку «Мата Хари»

Она расскажет о жизни экзотической танцовщицы и авантюристки

Артисты Челябинского театра имени М. И. Глинки приступили к репетициям новой премьеры — балета «Мата Хари». Как отметили в пресс-службе театра, постановка расскажет о самых важных моментах из жизни знаменитой шпионки: пребывании на острове Ява, переезде в Париж, вербовке в шпионы, войне, работе двойным агентом разведки и, конечно, любви.

Хореографом выступила Надежда Калинина, которая ранее ставила на сцене театра балеты «Ида. Любовь и страсть Иды Рубинштейн», «Кармина Бурана» и «Сказки Гофмана».

«Мне кажется, после „Сказок Гофмана“ артистам уже ничего не страшно, они знают мою авторскую хореографию, чувствуют ее и понимают. Новая постановка интересна и необычна тем, что у нас проходят, как я их называю, „теоретические“ репетиции, где мы с солистами занимаемся музыкальным, режиссерским, актерским разбором. Как мне кажется, эти задачи для артистов балета сложнее, нежели хореография», — поделилась Надежда Калинина.

Как обещают постановщики, сцену театра превратят в шикарный ресторан, который будет трансформироваться по ходу спектакля. Дополнят декорации витражи и стекла, на которые будет транслироваться видеопроекция.

Премьера балета об экстравагантной шпионке откроет XV Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» 7 и 8 июня.