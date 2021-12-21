В Челябинске пройдет конкурс елочных игрушек в стиле Кандинского

Участникам предлагают придумать, как выглядит новогоднее украшение от художника-авангардиста

В Челябинском музее изобразительных искусств объявили конкурс елочной игрушки «Елка Кандинского». Желающим предлагают изготовить новогоднее украшение в стиле абстракционизма. Конкурс приурочен к открытию выставки «Цветозвуки» — в экспозиции собраны работы художника Василия Кандинского.



«Предлагаем поразмышлять над тем, как бы выглядела елочная игрушка художника-авангардиста, проявить фантазию и придумать новогоднее украшение, максимально непохожее на традиционные елочные игрушки. Может быть, в виде квадрата, линии или точки?» — объясняют организаторы конкурса.

Игрушка должна быть легкой и прочной, ее просят изготовить из безопасных материалов: бумаги, картона, тканей, фетра. На конкурс не будут приниматься изделия, где использовано стекло, острые металлические детали, крупы или яичная скорлупа. Игрушка не должна превышать 15 см в высоту и в ширину. К каждой поделке просят приклеить этикетку с указанием фамилии, имени и возраста автора.

Конкурс стартует 24 декабря, в день открытия выставки «Цветозвуки». Принести игрушку предлагают до 9 января в кассу Челябинского музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. Награждение победителей пройдет 15 января.

Напомним, что в прошлом году в музее изобразительных искусств организовывали аналогичный конкурс елочных игрушек, но участники изготавливали украшения в стиле Сальвадора Дали.

В новости использовано фото с прошлогоднего конкурса елочных игрушек от Челябинского музея изобразительных искусств.