В Челябинск привезут картины Василия Кандинского

Выставку основоположника абстракционизма откроют в конце декабря

В Челябинске откроется выставка работ основоположника абстракционизма Василия Кандинского. Экспозицию «Цветозвуки» подготовят в Челябинском музее изобразительных искусств. Проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству с санкт-петербургской галереей PS Gallery.



Как сообщили в челябинском музее, выставка раскроет ключевые этапы творчества абстракциониста. В экспозиции соберут графические работы — полотна с абстракциями в духе художника, а также малоизвестные картины, созданные в поздние годы.

Помимо подлинников в выставочном пространстве зрители увидят мультимедийную программу по работам художника. На большом экране покажут «ожившие полотна»: фигуры на картинах начинаются двигаться и таким образом дают творчеству художника логическое продолжение.

Выставка займет зал имени архитектора Е. В. Александрова с 23 декабря до 27 февраля.