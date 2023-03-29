В Челябинске пройдет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

Он откроется премьерой Челябинского театра оперы и балета «Раймонда»

С 27 мая по 10 июня в Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета в честь Екатерины Максимовой.

Гостем фестиваля станет Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Коллектив представит в Челябинске два спектакля на музыку Петра Чайковского: «Лебединое озеро» и «Анна Каренина». В день открытия фестиваля 27 мая на сцене — премьера балета «Раймонда». Это первое обращение Челябинского театра оперы и балета к произведениям композитора Александра Глазунова.

Все завершится 10 июня гала-концертом «Татьяна Предеина представляет…». В нем примут участие ведущие солисты челябинской труппы и приглашенные артисты из крупнейших российских театров.

Фестиваль балета проводится в Челябинске с 2002 года. За это время он стал культурной традицией Южного Урала и настоящим праздником для знатоков и любителей современного и классического балета. 12+





Текст: Дарья Малова