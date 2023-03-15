В Челябинске впервые поставят балет «Раймонда»

Премьера запланирована на конец мая

На сцене Челябинского театра оперы и балета им. Глинки впервые поставят балет «Раймонда». Премьера 27 и 28 мая приурочена к открытию фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой».

Музыку написал композитор Александр Глазунов. Это его первый балет, и артисты челябинского театра отмечают, что партии для оркестра сложны.

«Для исполнения этого балета нужно иметь высокие профессиональные навыки. Например, первой скрипке композитор поручил развернутое адажио. Это большое соло приравнивается к тем, что написал Чайковский для „Лебединого озера“, и является вершиной скрипичного искусства», — рассказала Ольга Лушникова, концертмейстер и первая скрипка оркестра.

Хореографом-постановщиком спектакля выступил народный артист России Юрий Клевцов. Эскизы декораций и костюмов разработал заслуженный художник России Олег Молчанов. Билеты на премьеру уже в продаже.

Автор: Дарья Малова