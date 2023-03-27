В Челябинске пройдет экспозиция Музеев Московского Кремля

Многие экспонаты будут выставлены впервые

С 18 октября 2023 года по 24 января 2024 года в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля». Главная цель выставки — показать художественные сокровища из фондов Музеев Кремля как яркие памятники русской религиозной истории.

«Состоятельные люди жертвовали в храмы свои родовые реликвии. Это могла быть дорогая для человека вещь, которую он использовал в быту. Это и иконы, и драгоценные предметы, и даже красивейшие женские украшения, передававшиеся из поколения в поколение. Даже если человек не воцерковлен, то увидеть эти удивительные произведения все равно будет очень интересно», — рассказывает Елена Костюкова.

Известно, что среди экспонатов выставки будут реликвии из Благовещенского собора — домового храма русских великих князей и царей. Они предназначались для семейных церемоний. Специально для экспозиции ряд предметов сейчас на реставрации. Зал исторического музея предполагается оформить в стиле белокаменных церквей.





Текст: Дарья Малова