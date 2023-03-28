Челябинский «Весенний beat» пройдет в библиотеке, баре и филармонии

Музыкальный фестиваль стартует уже 4 апреля

В Челябинске к старту готовится одиннадцатый фестиваль «Весенний beat». Ежегодный музыкальный проект на несколько дней заставляет весь город танцевать, петь и играть джаз и не только. В 2023 году Beat посвящен эстрадной классике XX века: року, джазу и поп-хитам. На разных сценах выступят лучшие уральские коллективы, новые группы, запланирована также и битва детских хоров!



Стартует «Весенний Beat» в — неожиданно — публичной библиотеке. 4 апреля здесь откроется «Beat-вернисаж» челябинской художницы и певицы Светланы Боур. Цикл ее полотен посвящен современной музыке. А специалисты библиотеки сопроводят художественную выставку книжной — энциклопедическими и художественными изданиями, посвященными современной музыке. Подыгрывать выставочному событию будет дуэт гитариста Александра Петренко и Светланы Боур.



Билеты на выставку в Публичку покупать не нужно, вход свободный для всех, с возрастным ограничением 6+.



Чуть позже, 6 апреля, фестиваль продолжится в музыкальном клубе «Фортепьяно». На крошечной сцене выступит ансамбль Rock Is. Ветераны челябинской рок-сцены предложат публике вместе спеть любимые рок-хиты последней двадцатилетки и старше.



Вход на вечеринку также свободный. Но возрастное ограничение уже 18+, это все-таки бар.



Финал батла детских хоров состоится 8 апреля в театральном корпусе Дворца пионеров. На сцене выступят хоры и ансамбли из разных городов Урала, а компетентное жюри учтет голоса онлайн-аудитории и выберет лучших. А в стенах Детской филармонии 11 апреля состоится музыкальный рассказ-концерт о джазе и роке. Историк музыки Наталья Риккер в сопровождении вокалистки Кристины Рыжковской, гитариста-виртуоза Константина Корчагина, бас-гитариста Станислава Бернштейна и барабанщика Виктора Риккера расскажет, как связаны между собой два музыкальных направления и как одни и те же инструменты могут совершенно по-разному звучать в джазовых стандартах и рок-аккордах.



Попасть в залы можно бесплатно. Возрастные ограничения этого музыкального события 6+.



Финал «Весеннего Beat» намечен на 15 апреля. В Концертном зале им. Прокофьева соберутся местные артисты и приезжие гости. Впервые на фестивале выступит легенда российского блюза, гитарист и вокалист Сергей Воронов из Москвы, дуэт «Северный ветер» из Казахстана, Екатерина Ямщикова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, участница популярных ТВ-шоу «Голос» и не только, челябинская группа Music Box под управлением Михаила Сидорова и Блюзовое трио Виктора Риккера.



Билеты на финальное шоу уже в продаже, цена от 500 рублей. Возрастные ограничения праздника 12+.