В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году

Также к Году культурной столицы независимые площадки получат системную поддержку от Минкульта

В 2027 году в Челябинске планируется проведение фестиваля частных театров. Об этом на пресс-конференции, посвященной Году культурной столицы, сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Также негосударственные театральные коллективы получат системную помощь.

До сих пор частные театры выживали в основном за свой счет — своими силами и на свои деньги. Однако ситуация может поменяться: им готовы помочь не только информационно, но и финансово. На коллегии регионального министерства культуры представили новое явление — экосистему фестивалей. В нее планируют включить все театральные события: ведомственные, созданные министерством, а также частные. Как только независимый театр становится частью экосистемы, он получает не только информационную поддержку, но и возможность претендовать на ресурсную помощь.

«Как только любой театр приходит в дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий или в министерство, он получает поддержку. Например, у нас есть фестиваль уличных театров. Однажды к нам пришел режиссер Алексей Тетюев со своим частным театром и сказал, что тоже хочет показывать на улицах города свои работы. Кстати, в этом году уже в пятый раз пройдет этот уже очень полюбившийся челябинцам фестиваль „Театры без крыш“», — отметила руководитель дирекции фестивальных и культурных мероприятий Диана Малышева.

Министр культуры региона Алексей Бетехтин добавил, что в правлении Союза театральных деятелей Челябинской области теперь закреплен отдельный человек, который занимается именно частными театрами. Помимо планирования фестиваля частных театров, с этого года в Минкульте независимым коллективам будут помогать искать партнеров и получать гранты на постановки, а спектакли наиболее ярких театров готовы включать в общегородские афиши.