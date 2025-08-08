По Челябинску прошлась колонна в масках, банных халатах и на ходулях

Так в городе открыли четвертый уличный фестиваль «Театры без крыш»

Группа шумных людей прошлась по пятничному Челябинску, громко крича, обливая прохожих водой и шлепая по головам очевидцев банным веником. Кто-то из толпы даже погнал на мотоцикле по главной пешеходной улице, скандируя с него лозунги, как Ленин. Нет, это не сводка от полиции о том, как кто-то решил отметить конец рабочей недели. Так в городе начался фестиваль спектаклей под открытым небом «Театры без крыш». В самой гуще актерского шествия побывал корреспондент 1obl.ru.





Актерам будто принципиально важно было не тихонечко объявить с уличной сцены, что праздник начался, а провести почти бразильский карнавал. Они устроили шествие от Арт-сквера до Кировки. А чтобы было громче и заметнее — били в барабаны, свистели, выдували мыльные пузыри и даже шли на ходулях. Так, чтобы весь город услышал: «Театры без крыш» в Челябинске!





Возглавил шествие челябинский режиссер Алексей Тетюев. С мотороллера он скандировал, почти как Владимир Ленин с броневика: «Я говорю „театры“, вы говорите „без крыш“» и «Ничего не происходит, это обычный день в Челябинске, расходитесь!»





«Уличный театр — это, чаще всего, смесь нескольких жанров, нескольких искусств. Он предполагает, что артисты вкладываются еще больше, чем в зрительном зале, в котором все сидят, смотрят и из которого не уйдут», — отметил Алексей.





Внутри шествия ты теряешься, путаешься: ты просто зритель, полноценный участник стрит-парада или уже актер? И толпа, единый организм, сама подталкивает тебя дальше, ближе к сцене у Главпочтамта, где должна произойти кульминация фестиваля. Точнее — открытие и долгожданный старт показов. Но и у сцены артисты не сразу начали официальную часть, а решили перед этим устроить хаос, балаган, «сон при температуре 39». Они шли по кругу, кривлялись, невпопад играли на стиральной доске, жонглировали яблоками, катались в богатырской броне на трехколесных велосипедах, увенчанных головами лошадей.





Вместе с актерами по набережной и Кировке прошлась общественный деятель Ирина Текслер, а после со сцены поприветствовала всех участников и зрителей.

«Такие уличные форматы очень важны. Так Челябинск становится по-настоящему модным, современным и культурным городом, это видят все наши жители и гости столицы Южного Урала. Сегодня современное искусство выходит к зрителю, и граница между театром и его посетителями стирается. А за время фестиваля мы как раз увидим такие очень интересные и неординарные постановки. И целых два дня Челябинск будет вовлечен в орбиту театрального действия», — отметила Ирина Текслер.





И сразу же после открытия, без перерыва осмыслить шествие, начался спектакль-клоунада челябинского дуэта NEBOLET «Иди в баню». Банщик Ба учил своего подопечного Ня парить зрителей, ругался за угощение людей квасом и был всячески недоволен проделками коллеги. При этом актеры пытались максимально вовлечь челябинцев, а в конце вообще устроили пенную вечеринку на всю Кировку.





«Есть театральные коллективы, которые ежегодно приезжают к нам. Им этот проект интересен, а нам интересны их постановки, как и зрителям. Основная концепция „Театра без крыш“ — это некое театральное профессиональное безумие. А главная фишка проекта — это открытое пространство, где любой гость, просто гуляющий человек, может в любой момент присоединиться к празднику», — поделилась первый замдиректора Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Мария Колбова.





Артисты из Челябинска, Москвы и Самары будут выступать на всей пешеходной Кировке два дня, сегодня и завтра. Помимо «Иди в баню», зрителей ждет еще девять спектаклей.





В первый день челябинцев ждут премьера от Театрального Пространства Свободы «Сказка о потерянном времени, «Фермерские байки» «Петровского деревенского театра» из Москвы, «Синема» Театра Дмитрия Казенаса и постановка «Заповедная» по мотивам легенд Жигулевских гор от театра «Пластилиновый дождь» из Самары. А уже завтра, 9 августа, покажут «Чемоданчик из детства» театра «К. О. Т.» из Челябинска, «Фермерские байки», «Цирк уехал» Театра Дмитрия Казенаса, «Мур-Мур Байконур» московского театра «Эскизы в пространстве», «Перышко Ангела» челябинского пластического театра «Аккорд» и клоунаду «Богатыри» московского театра «Микос».