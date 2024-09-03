В Челябинске прошел премьерный показ нашумевшей документалки «Уральский Эдем»

Через три дня фильм покажут на ОТВ

В Челябинске презентовали документальный фильм о монастырской заимке «Плодушка». Место знаковое для всего города, но остающееся неизвестным для его жителей, неизученным. Мало кто из горожан знает, что Одигитриевский женский монастырь у заимки — самый старый в городе, что его «предок» изначально располагался в самом сердце Челябинска еще в середине XIX века и что на базе «Плодушки» создавались сорта яблок, которые впоследствии заселили все земли вокруг. Почему важен этот фильм сейчас, кому стоит его посмотреть и когда премьеру покажут на широком экране — наш корреспондент узнал у команды кинопроекта.

Немного об истории непростой темы, выжившей заимке и яблоках

«Уральский Эдем» — так создатели назвали свою 20-минутную документалку, посвященную храму и прилегающему к нему саду. У малосведущего в этой теме сразу возникнет вопрос: «Почему заимку в Ленинском районе сопоставили с райским садом, что в нем такого таинственного и сакрального?» Этот вопрос возник и у нас, и мы задали его руководителю продакшена Сергею Спиридонову.

«Вы знаете, этот вопрос нам задали и на премьере. Матушка — настоятельница монастыря считает, что по религиозной транскрипции Эдем — это рай. Мы же, команда проекта, воспринимаем это слово как сад», — рассказывает Сергей.

«Плодушка» появилась еще в 1860-х годах. И хотя сейчас она входит в Ленинский район, в XIX веке сад располагался далеко за чертой города. Эти земли выделили монахиням Одигитриевского монастыря, располагавшегося на месте гостиницы „Южный Урал“. За городом служительницы выращивали плоды: яблоки, груши. Этим кормились сестры монастыря, а также обслуга, конюхи. Всего больше четырехсот человек.



Первое фото — монастырь на улице Цвиллинга, второе — его заимка

В послереволюционное время храм в центре Челябинска разрушили, как и все остальные. А вот его, так скажем, продовольственное отделение — заимка с прилегающим монастырем поменьше — чудом сохранилось. Сначала советская власть определила храм в Ленинском районе под свои нужды, позже здесь расположилась опытная станция: ученые посчитали, что это место идеально для селекции и стали разрабатывать новые сорта яблок. Мы их едим и сейчас — плодами, выведенными ботаниками, заселили все вокруг. Витаминами кормились первые советские рабочие, а во время Великой Отечественной Мичуринская плодово-ягодная станция обеспечивала продовольствием больных и раненых, которые лечились в госпиталях округи. Эта станция в советское время выдавала такой объем продукции саженцев, груш, яблок, вишни, разнообразных кустарников и ягодных растений, что именно она послужила резкому и неспадающему росту популярности садоводства в регионе, который продолжается до сих пор.

Однако это передовое место постепенно стали запускать, и вскоре оно превратилось в заросли: это происходило во время перестройки, когда дотации от государства постепенно прекращались, а хозяйства, переведенные на самоокупаемость, разорялись. И здание дирекции опытно-производственного хозяйства стало никому не нужно и было заброшено.

В начале двухтысячных монастырь возродили, а заброшенную заимку реновировали. Сейчас это не только часть истории, но и место притяжения горожан для отдыха и фотосессий: весной белоснежные яблочные аллеи становятся сказочным фоном для селфи.

О создании, команде проекта и премьере

Изначально идеей картины загорелись члены Союза ветеранов локальных войн Челябинска. После того как проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сомнений не осталось — тема важна для реализации. Снимали фильм всего десяток человек, но в съемках принимало участие много детей. Все потому, что фильм должен был получиться в первую очередь для молодого зрителя, только познающего родной край.

«Мы хотели сделать легкий фильм для детей. Поэтому и в съемках участвовали тоже дети — кто-то актером, а участники фестиваля „Молоко“ — и помощниками съемочной команды», — делится Сергей Спиридонов.

Первыми зрителями стали тоже дети — школьники Ленинского района. Прямо с праздничной линейки они вместе с родителями отправились в ДК ЧТПЗ. Посетили премьеру и глава района Александр Орел, и настоятельница храма.

«Я посмотрела фильм и могу сказать, что вы для меня по-новому открыли храм», — поделилась монахиня.

Для такого эффекта съемочная группа все лето провела в монастыре, хотя подготовка проекта началась еще зимой. Для этого обратиться пришлось к историкам. Одним из консультантов и действующих лиц фильма стал заместитель директора Государственного архива Челябинской области Николай Антипин. Ученому пришлось окунуться в архивные документы, документы храмов и церквей, фонд Уральской плодово-ягодной станции имени Мичурина. Так искалась и создавалась возможная сюжетная канва фильма.

«В целом мне фильм понравился. Конечно, он небольшой, и не все сюжеты и всю историю заимки удалось осветить полно. Но, как мне кажется, получившийся фильм — это замечательный сюжет из истории региона, он формирует нашу многослойную историю. Особо этот фильм важен для Ленинского района, для имиджа Челябинска. Он показывает, что история нашего города и Ленинского района разноплановая: мы не только индустриальный город, нет. До революции это один из духовных центров региона, а сам Одигитриевский женский монастырь — не просто храм, а производственный комплекс. Побольше бы таких фильмов, которые бы нам раскрывали разные истории. И если для историков в них может быть ничего нового, но для публики, для жителей это все будет в новинку», — поделился Николай Антипин.

Популярность темы «Плодушки» историк подтвердил и историей из жизни. Когда Николай Антипин несколько лет назад проводил экскурсию по заимке, на нее собралось 120 человек. И все — из окрестных домов. Люди, которые там жили, которые, казалось бы, должны знать историю этого места, родной округи, ничего не знали о «Плодушке». Но хотели узнать.

О растущей популярности и премьере на телеканалах

Несмотря на то что фильм увидело лишь ограниченное количество людей на закрытом показе, картина уже стала вируситься в Сети — в китайском «ТикТоке» его репостят, лайкают, заливают все новые пользователи. Команда проекта считает, что это связано с любовью китайцев ко всему русскому.

В отличие от китайцев челябинцы смогут оценить не только минутный трейлер, но и всю картину. Уже в эту субботу, 7 сентября, ее покажут на телеканале ОТВ, начало в 11:15.