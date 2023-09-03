В Челябинске прошел городской общественный вернисаж

Гостям мероприятия показали и рассказали, как город изменился за год

Накануне, 2 сентября, в челябинском Центральном парке культуры и отдыха им. Гагарина прошел XVII городской общественный вернисаж «Верь в Челябинск». Представители внутригородских районов показали развитие своих территорий за год, а общественные организации презентовали свои социальные проекты, передает ИА «Первое областное.

Мероприятие посетила основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она поприветствовала горожан и рассказала, что уже который год здесь собираются органы власти и местного самоуправления, самые значимые некоммерческие организации, культурные и спортивные организации, чтобы показать свою работу жителям города.

«На вернисаже в этом году уделено особое внимание СВО. Мероприятие стало не просто площадкой для презентаций, но и важным центром практической помощи людям, местом, где могут найти поддержку ветераны, военнослужащие и их семьи»,— отметила Ирина Текслер.

Всего в этом году участие в вернисаже приняли 113 различных организаций, которые представили свои проекты. Выставочные экспозиции презентовали и национально-культурные центры, спортивные организации, творческие коллективы.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что главной целью вернисажа является представить весь спектр социальной жизни города.

«Вернисажем мы открываем празднование 287-й годовщины Челябинска. Пользуясь случаем, я поздравляю всех с наступающим Днем города. Живите, любите наш город. Все вместе мы делаем Челябинск лучше»,— сказала Наталья Котова.

В рамках празднования Дня города в Челябинске также прошел фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий».