Фестиваль книги и чтения прошел в Челябинске

Цель мероприятия — привить книжную культуру горожанам

Сегодня, 2 сентября, в Челябинске прошел ряд мероприятий ко Дню города, который отпразднуют в следующую субботу, 9 сентября. Одним из них стал фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий», который в этом году прошел уже в 18-й раз. Открыла мероприятие глава города Наталья Котова, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Фестиваль, как обычно, прошел на Кировке. Гости мероприятия могли принять участие в самых разных мастер-классах, встретиться с местными писателями и деятелями культуры, приобрести книги на книжной ярмарке и даже принять участие в книжной дегустации.

Глава Челябинска Наталья Котова в приветственном слове отметила, что команда администрации города поставила перед собой задачу отремонтировать библиотеки и увеличить книжный фонд, чтобы количество читающих детей в городе ежегодно возрастало.

Кроме того, в городе проводится работа по созданию модельных библиотек. Сегодня в Челябинске таких две — это Центральная детская библиотека им. Горького и библиотека № 26 имени Л. К. Татьяничевой. В конце сентября откроют третью модельную библиотеку — Детскую библиотеку № 2 им. Аси Горской. Кроме того, были открыты три библиотеки в микрорайонах Парковый 2, Чурилово и Тополиная аллея. Все они организованы на основе стандартов модельной библиотеки.

«Сегодня мы видим, что библиотеки являются востребованными культурно-досуговыми центрами, комфортными площадками для получения знаний, самовыражения и общения, где жители с удовольствием проводят время. Все это делается ради жителей города Челябинска. Наша цель — превратить муниципальные библиотеки в центры притяжения детей, молодежи, творческих челябинцев, ценителей литературы и искусства»,— сказала Наталья Котова.