В Челябинске прошел финал чемпионата по поеданию пельменей

Победитель забрал с собой пятнадцать литров пенного напитка

В Челябинском баре «Лаборатория пива» прошел суперфинал чемпионата по поеданию пельменей. В финальной схватке два финалиста должны были максимально быстро съесть 40 пельменей и выпить литр хмельного напитка. Победитель справился за порцией за 2 минуты и 51 секунду.



Зал за час до соревнования был заполнен гостями, присесть было некуда, а перед началом все собрались вокруг большого стола, чтобы поболеть за фаворита.





Победителем стал Дмитрий, который в финале не был до конца уверен в своей победе, но в итоге ушел с медалью и главным призом — пятнадцатью литрами пива.

«Сорок пельменей за раз — это тяжело, сейчас вот только отошел», — с улыбкой комментирует победитель чемпионата Дмитрий.

Для болельщиков тоже провели интерактив, перед началом соревнования всем желающим предложили угадать, за какое время финалисты расправятся с порцией пельменей, а тот, кто окажется ближе — заберет в подарок полтора литра пенного напитка.

Ранее журналист ИА "Первое Областное" побывал на первом этапе чемпионата и поделился историей о том, как все прошло.