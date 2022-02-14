В Челябинске прошел чемпионат по поеданию пельменей

16 человек съели более 300 пельменей за два часа. Двое сильнейших встретятся в финале через неделю

12 февраля в Челябинске в «Лаборатории живого пива» прошел первый этап чемпионата по поеданию пельменей. Мы побывали там, поели, поболели и рассказываем, как все прошло.



Сначала журналист Первого областного информагентства хотел непосредственно принять участие, но из-за не самого лучшего самочувствия пришлось пойти на замену.

Наш претендент на участие первое время волновался, глядя на соперников, а мы старались его поддержать. И даже если победы не видать, то будет хотя бы весело, ну и поесть можно.

Мы пришли заранее, чтобы осмотреться. Здесь уже было около пятнадцати человек: сидят за столиками и стойкой, общаются, пьют и едят. Вскоре подтянулись участники. Мы тем временем быстро ищем в интернете тактики по скоростному поеданию чего-нибудь и смотрим видео, где люди залпом выпивают кружку пива. Вдруг поможет?





И вот, когда дело близится к началу, ведущий чемпионата и директор «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг начинает со вступительного слова.

«Однажды я участвовал в подобном конкурсе в 1994 году. Это было в столовой для малоимущих на Труда. Тогда все было по талонам, а без талонов нам предложили только чемпионат по поеданию. Тогда я вышел победителем, а моего соперника добило то, что после тарелки пельменей я попросил кусочек хлеба», — поделился воспоминаниями Илья Ройтенберг.

Ведущий представил судей первого этапа: мастера спорта по пауэрлифтингу Алексея Серебрякова и руководителя компании SWG Алексея Каравдина. Участников разделили на группы по четыре человека, из каждой в следующий этап проходят двое. Нужно на скорость съесть 10 пельменей, обязательно вилкой, чтобы все было прилично, и запить все кружкой хмельного напитка.





Людей вокруг все больше: появились команды поддержки, которые прямо с телефонов показывали импровизированные плакаты, например «Степа, вперед!», и болели. Особенно выделялась компания студентов: они громко поддерживали своего одногруппника, которого звали «дедом». Деду лет двадцать.

Первая четверка садится за стол. Для них выносят только что сваренные пельмени — дымятся! Свисток — первая команда приступила к поеданию. Мы ожидали увидеть среди участников только упитанных мужчин, но там были и девушки маленькие, стройные, полные энтузиазма. При этом ни одна из участниц по напору не уступает. И так, с перерывом в 10—15 минут, группы из четырех человек садятся за большой стол.





Мы пообщались с одним из победителей одной восьмой и узнали про настрой и тактику: молодой человек насаживал на вилку сразу по два пельменя, а запивал в процессе.

«Решил ради интереса поучаствовать. У меня по выпиванию пива на скорость есть свой рекорд, который я до сих пор не могу побить, — пол-литра за три секунды», — рассказал Борис.

Каждый этап шел не больше минуты, в среднем участники справлялись с порцией за 40—60 секунд.

Этапы тем временем идут друг за другом, победители одной восьмой финала сначала сражаются в одной четвертой, некоторые участники так торопятся, что давятся. Двое самых прожорливых — полуфиналисты — в итоге съели по сорок пельменей.





Сам затейник чемпионата Илья Ройтенберг рассказал, что условия у чемпионата безопасные, ведь десять пельменей — не так уж много, перед стартом конкурса он сам съел порцию, так что шанс есть у всех.

Игрок, который заменял корреспондента «Первого областного», выбыл на первом же круге.

«Поражение было не обидным, я бы еще порцию пельменей навернул. Я вообще не ожидал, что люди могут так быстро есть. А когда мой соперник за один глоток полкружки пива выпил, я потерял надежду на победу», — рассказал наш претендент Степан.

И вот за столом сидит последняя тройка участников, из них один вылетит, а двое пройдут в финал. От приза их отделяет всего лишь порция пельменей. Финальная гонка была сложной: трое шли вплотную, закидывая горячие пельмешки в рот. Перед объявлением победителей даже возникли разногласия. Двое финишировали почти одновременно: Илья и Дмитрий.

«Я выиграю чемпионат, сто процентов», — уверенно заявляет Илья.

«Пельменей я сегодня наелся на всю жизнь», — говорит Дмитрий.

«Перед следующим этапом неделю голодать будем», — смеется супруга Дмитрия.

По нашим подсчетам, в тот день в «Лаборатории живого пива» съели больше 300 пельменей. Под конец незнакомые люди были как родные, видимо, пельмени сближают: мы общались с абсолютно случайными людьми на отвлеченные темы в очень ламповой обстановке.





Чемпион по скоростному поеданию пельменей определится 18 февраля. Жаль, ни одна девушка не прошла в финал.