В Челябинске продолжатся гастроли Большого театра

На сцене театра оперы и балета впервые исполнят «Жизель» Григоровича

В декабре в Челябинске пройдут гастроли Большого театра. На сцене Театра оперы и балета им. Глинки актеры главного театра страны исполнят всемирно известный балет «Жизель».



В Большом театре «Жизель» показывают регулярно с 1843 года. Редакция режиссера Леонида Лавровского 1944 года сейчас признана классической. На челябинской сцене впервые покажут новую редакцию балетмейстера Юрия Григоровича. Автор почти не менял классическую постановку, танец и текст остались такими же, как в классике.





Сопровождать балет будет Симфонический оркестр Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

В ноябре Большой театр уже привозил в Челябинск спектакль «Собиратели жемчуга». 14, 15 и 16 декабря гастроли продолжатся с балетом «Жизель».