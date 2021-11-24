В Челябинске начались гастроли Большого театра

Гастроли проходят в рамках сотрудничества Челябинской области и Большого театра

Сегодня, 23 ноября, в Челябинске начались гастроли Большого театра. Артисты всероссийского масштаба представляют южноуральцам спектакль «Искатели жемчуга» — историю соперничества двух друзей, ловцов жемчуга, влюбленных в одну девушку.

Для Южного Урала эта постановка уникальна: как правило, ставят вторую редакцию «Искателей жемчуга» Жоржа Бизе — сокращенную версию. Большой театр владеет правами на оригинальную первую редакцию оперы, найденную в 1990-х во Франции.

«Будут необычные декорации. Все привыкли, что постановки по Жоржу Бизе — это горячий индийский колорит. У нас же режиссерская концепция в другом: очень многое построено на пластике героев, работе с цветом и светом на сцене. И эмоции зрителя достигаются через это», — поделился дирижер Алексей Верещагин.

Мероприятие посетила учредитель фонда «2020» Ирина Текслер. Она отметила, что рада состоявшимся вопреки ковидным ограничениям гастролям.

«Мы волновались, но наши учреждения культуры очень скрупулезно следуют распоряжениям Роспотребнадзора, касательно QR-кодов и определнного количества посадочных мест, поэтому гастроли удалось организовать. Это большое счастье, что спектакли самого главного театра России можно посмотреть у нас дома», — подчеркнула Ирина Текслер.

Спектакль «Искатели жемчуга» состоится и 24 ноября. В декабре Большой театр вновь выступит в Челябинске. 14, 15 и 26 декабря впервые на Южном Урале исполнят балет «Жизель».