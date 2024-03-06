В Челябинске представили новый спектакль Ольги Пона «Пушкин. Коллаж»

Театр современного танца подарил зрителям первую премьеру 2024 года

В челябинском «Манекене» прошла премьера Театра современного танца. Создание спектакля приурочено к 225-летию со дня рождения великого Александра Сергеевича, однако постановка не признание в любви поэту. Фантазия именитого хореографа и дважды лауреата «Золотой маски» Ольги Пона равно посвящена «солнцу русской поэзии» и всем творцам в целом: писателям и танцорам, импровизаторам и тем, кто строго следует правилам жанра. На премьере побывал корреспондент Первого областного информагентства, чтобы ответить на вопрос — зачем Челябинску очередное прочтение жизни Пушкина.





Солнце русской поэзии, наше все, отец современного русского языка, величайший отечественный писатель, луч солнца для проклятых нищих, улица в каждом городе нашей необъятной страны, а согласно некоторым конспирологическим теориям, может быть, и сам Александр Дюма — Пушкин стал мировым феноменом. Его стихи учат дети, читают взрослые, они переведены на множество языков. О нем сочиняют анекдоты, его упоминают при любой возможности — мол, а кто будет знать, Пушкин? Его даже можно не читать — нам некогда, мы им гордимся! Но все-таки кто он такой? Что скрыто в его творчестве? А в творчестве любого другого мастера?

«Мы же не читаем в жизни Пушкина. Когда-то проходим в школьной программе сказки, потом помним какие-то образы. Мне кажется, Ольга Николаевна хотела сделать микс из ощущений и впечатлений от текстов, которые в нашей жизни так или иначе присутствуют. И творчество Пушкина она ассоциировала с творчеством хореографа. Это один процесс», — говорит актриса Елена Пришвицына.





Спектакль Челябинского театра современного танца поделен на мозаику, на части коллажа: танец восьми актеров перемешивается с диалогами о поэте, искусстве, о тайнах, что скрываются под вуалью творчества. Поначалу нам кажется, что артисты пытаются решить загадку: Пушкин — это достояние России или переоцененный Дон Жуан? Недаром ведь во фрагменте с парными танцами мужчины зачитывают любовную лирику поэта, а девушки резко и грубо отрезают — не верю! а разве у тебя есть душа? кто такая эта Таня? у вас с ней что-то было? Мы видим язык любви, но банальный: ни одна современная женщина уже не ведется на эти сладкие речи и красноречивые эпитеты. Но все ли так однозначно?





Как мы уже сказали, спектакль похож на коллаж. Представление о Пушкине мы собираем по маленьким кусочкам и обрывкам — воспоминаниям современников, историям простых советских граждан, из автобиографии поэта. Такими же пазлами собирается танцевальная часть постановки — кажется, что все фантазии должны соотноситься с продекламированным, но, как призналась Ольга Пона, ни один из танцев не связан с текстом спектакля — а может, именно в хаосе и состоит суть искусства? Ведь, как говорят со сцены, «танец ничего не значит, он просто есть». А поэзия ничем не отличается от танца — это то же самое таинство.





«Пушкин только повод, чтобы поговорить о сущности творчества и том, что такое художник, который придумывает свои миры, работы, произведения искусства — будь то танец, или литература, или живопись, или что угодно. Спектакль не имеет четко выстроенной истории или последовательности событий — это отрывки и эпизоды, которые не имеют никакой логической связи, а формируются как коллаж — один наезжает на другой», — поделилась хореограф Ольга Пона.

История дает нам понять, что процесс творчества «всегда самоценен и драгоценен», и неважно, есть ли смысл в истории. Произведения создаются, чтобы быть непонятыми, говорят нам со сцены. В них может не быть никакого смысла. Они могут обладать смыслом как для танцующего, так и для смотрящего. Что это, как не манифест артиста? Ведь и Пушкин, по словам Ольги Пона, не мечтал стать общественным достоянием — он писал, потому что не мог не писать. Как и любой другой творец, который создает не в угоду обществу, критикам или фанатам, который просто не может не создавать.





Постановка пластического театра — как всегда откровенная история о сущности искусства. Она говорит зрителям, что творчество может просто быть — без повода. Есть ли в нем какой-то смысл? Кто знает. Может, Пушкин?..