В Челябинске поставили спектакль про 24 личности Билли Миллигана

В исполнении одного актера

В челябинском mini театре состоялась премьера спектакля «Крик изнутри». Актер Вячеслав Косарев (Молодежный театр) один рассказывает историю Билли Миллигана, самого известного в истории психиатрии пациента с диагнозом «множественная личность».

Документально историю рассказал еще Дэниел Киз в романе «Множественные умы Билли Миллигана». Для челябинского театра инсценировку сделала драматург Ирина Васьковская. Она не просто пустила каждого из героев в пятно света, но и дала им рассказать свою историю. Срежиссировал действие Александр Черепанов.







Вспышка, и за белым полотном бумаги возникают тени. Вот огромная голова и справа торчит нос. А над ним неясное пятно — глаз, вот и ресницы вздрагивают. С другой стороны головы возникает еще один нос. И рука. А потом далекое эхо «Би-и-и-лли-и-и» из динамиков заставляет тень вздрогнуть и превратиться в одного человека. Он становится все больше, занимает собой все пятно света, тянет руку…

Артист Вячеслав Косарев разрывает один из листов бумаги, выходит к зрителям и падает в кресло под софиты. А на белом фоне появляются надписи. Никакой интриги. Зрители сразу знают, кто сейчас в «пятне», — чопорный и сдержанный Артур, «свой в доску» Аллен, Томми, трусишка Дэнни или Адалана, девушка с дырой там, где у других хранятся самые дорогие сердцу вещи — любовь и внимание близких.





Казалось бы, что нового можно рассказать о боли и страхе, о расщеплении личности, тем более в моноспектакле? Но эмоционально ты включаешься в происходящее уже на второй минуте — и вдруг понимаешь, что жуешь во рту кусочек бумаги вместо таблетки Аллена, чувствуешь, как тяжело давит земля на грудь Дэнни, которого отчим закапывает живьем на старой ферме. Обвинители на суде потом скажут, что этих субличностей не существует, что это все Билли. Но Билли спит, потому что ему страшно. А субличности — они тоже люди.

В mini театре вообще умеют и любят делать эффектные и эмоционально убийственные сцены. В этой моноистории на сцене даже не нужно слов, чтобы показать, кто такой Билли и зачем ему семья внутри. Мы не сможем преуменьшить таланта Вячеслава Косарева — он перевоплощается мгновенно, незаметно и абсолютно искренне. Но вот оцените ход: он берет в руки маленькую куклу — это испуганный Билли. И никаких слов и перевоплощений не нужно: за куклой — большая тень большого человека, многих людей, которые стали семьей. И страшно, когда «семья» — не просто опора, а одновременно и крест.





Действие короткое и ничем не заканчивается, но тут и не нужен конкретный финал. Достаточно ухватить главное — а сколько людей живет внутри нас? И я ловлю себя на мысли, что каждый из нас, когда нам страшно, ищет в себе того сильного, кто примет эту боль на себя. Ведь не просто так мы забываем происходящее, вытесняем неприятные воспоминания. Физиологически это невозможно, мозг помнит все.

Просто мы выбираем смотреть на прошлое, настоящее или будущее чужими глазами. И ходить другими тропами, в обход заброшенной фермы. А то, что каждый из нас откликается на одно имя, — так это временно.