В Челябинске покажут короткометражки Манхэттенского кинофестиваля

Зрители смогут проголосовать за лучший фильм сезона

Челябинск вошёл в число городов, где покажут программу Манхэттенского кинофестиваля. Manhattan short film festival — это самый масштабный кинофестиваль короткого метра, фильмы участников транслируют на 500 площадках мира. В Челябинске показы пройдут в кинотеатре Пушкина с 23 сентября. В шорт-лист фестиваля вошло десять лент, снятых в разных уголках планеты: в США, Великобритании, Афганистане, Канаде, Франции, Северной Ирландии, Норвегии и Италии.



В этом году на фестиваль прислали 980 заявок, и только десять из них прошли в финал. В подборке американский нон-фикшн «Смерть от рукопожатия» о жизни в Нью-Йорке во время эпидемии, комедия о странной болезни «Синдром Арчибальда», фильм «Нарушитель спокойствия» о внуке, который зачем-то танцует перед своей бабушки во французском госпитале. В программу включили одну анимационную ленту — сказку «Аврора» о маленькой девочке Джо, которая влюбляется в красивую лошадь.

Просмотр всех фильмов займет больше двух часов. После показа организаторы фестиваля предложат проголосовать за лучший фильм. Собрав голоса со всего мира, жюри назовут финалистов сезона.

В Челябинске увидеть программу Manhattan short 2021 можно с 23 сентября по 17 октября в кинотеатре Пушкина. Напомним, что также в Челябинске с 23 сентября стартует фестиваль корейского кино.