В сентябре в Челябинске состоится фестиваль корейского кино

Но фильм по сценарию Ким Ки Дука не покажут



Челябинск вошел в число российских городов, где проведут фестиваль корейского кино Korean Film Festival. С 23 по 26 сентября на большом экране покажут полнометражные фильмы, снятые режиссерами Южной Кореи в последние десять лет.



Фестиваль организуют в 27 городах России. Уже стартовала продажа билетов — в Челябинске все показы пройдут в кинотеатре «Киномакс» ТРК «Родник».

«KFF — самый масштабный фестиваль корейского кино в России по количеству городов-участников. В этом году он пройдет во второй раз. Мы воспринимаем современное корейское кино как единый живой организм, интереснейшую индустрию, включая в программу и авторское кино, которое принято считать „не для всех“, и блокбастеры для самой широкой аудитории», — рассказала Людмила Тремзина, основательница компании «Тиллит Стайл», организующей фестиваль.

В Челябинске покажут сокращенную программу фестиваля. В нее вошли четыре фильма: «Трон» (2015), «Всегда» (2011), «Убийство» (2015) и «Исчезнувшее время» (2016).

Расширенная программа обошла Челябинскую область стороной, хотя в нее тоже вошли интересные картины. Например, «Несмонтированный фильм», снятый по сценарию известного режиссера Ким Ки Дука, — в этом году легенда корейского кинематографа ушла из жизни. Закрывает полную программу фильм «Таксист», главную роль в котором исполнил обладатель «Оскара» за фильм «Паразиты» Сон Кан Хо.