На «Ночь музеев» в Челябинске пригласили таксидермиста и шамана

Галереи открыты для посетителей до полуночи

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Челябинске 18 мая. В этот день картинные галереи, выставочные залы и музеи откроют свои двери для посетителей в вечернее и ночное время. Для челябинцев приготовят насыщенную программу из мастер-классов, спектаклей и модных показов. Делимся афишей, подготовленной площадками мероприятия.

В Государственном историческом музее Южного Урала запланированы мероприятия для всей семьи сразу на нескольких площадках — от Западной башни до «Дебаркадера». Так, в Доме общественного собрания пройдет спектакль «В объятиях танго», модный показ и заработает небольшой кинотеатр. В выставочных залах и башнях состоятся творческие мастер-классы по изготовлению поделок, рисованию, плетению из пряжи и встреча с таксидермистом. Также челябинцы смогут попробовать себя в роли реставраторов и посетить несколько выставок. В «Дебаркадере» подготовили выступление шамана, а на улице — музыкантов и кейпоперов. Акция пройдет с 18:00 до 23:00.

В Музее искусств программа мероприятий стартует не вечером, а с самого утра. В 12:00 в Александровском зале откроется новая выставка «Голландцы и фламандцы», посвященная ведущим европейским школам живописи. Также в Александровском зале можно будет посетить несколько лекториев и побывать на экскурсии во мраке. В Каслинском зале Уральского павильона пройдут экскурсии по выставке «Уральский сфинкс», встреча с художниками и перформанс «Живой чугун». В Златоустовском зале состоится сразу несколько мастер-классов: по созданию мягкой игрушки и парфюмерной композиции, линогравюре и флористике. Музей закроет свои двери в полночь.

С подробной информацией о «Ночи музеев» можно ознакомиться на порталах площадок проведения акции.