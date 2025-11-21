В Челябинске побывал с визитом потомок Петра Чайковского

Денис фон Мекк приехал с лекциями и фотографиями, которые держал в руках сам Петр Ильич

В Челябинске с лекциями выступил Денис Андреевич фон Мекк — потомок русского композитора Петра Ильича Чайковского, историк семьи Чайковских, просветитель, коллекционер, а также инициатор создания Ассоциации учебных заведений, носящих имя его великого предка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Денис фон Мекк — человек с удивительной родословной. Он прямой потомок родной сестры Петра Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мекк, которая покровительствовала композитору: дочь одной и сын другой сыграли свадьбу.





По признанию Дениса Андреевича, роль просветителя и историка семьи ему досталась от предков. В работе благотворительного фонда он активно участвует лишь десять лет.

И за это время он более тысячи раз выступил перед различной аудиторией, посетил с лекциями более 50 российских городов, объездил более двух десятков стран. И в каждой из них он считает своим долгом подробно знакомить людей с русской культурой: с писателями, композиторами, художниками.

Денис Андреевич в Челябинске не впервые. Уже несколько лет он дружит с Южно-Уральским институтом искусств им. П. И. Чайковского. Нынешний приезд Дениса фон Мекка в Челябинск связан с юбилеем известного челябинского вуза. ЮУрГИИ отмечает 90-летие в эти дни.

«Мы познакомились с Денисом фон Мекк три года назад, на конференции в Беларуси. С тех пор мы дружим, он полюбил наш город, с удовольствием приезжает. В его график сложно вклиниться, но нам удается и невозможное. В нынешний приезд Денис Андреевич выступил у нас на научной конференции и встретился с большим количеством школьников и студентов», — рассказывает ректор ЮУрГИИ Елена Сизова.

Впрочем, праздничные мероприятия — лишь малая часть программы визита потомка Чайковского в Челябинск. За два дня Денис фон Мекк успел семь раз выступить с лекциями перед ребятами в Детской филармонии им. А. Абдурахманова, в 31-м лицее, в специальной музыкальной школе и других учебных заведениях города. Для взрослых Денис фон Мекк прочел лекцию в концертном зале «Родина» Челябинской филармонии.

«Я, как потомок семьи Чайковских, считаю своим долгом нести знание о Петре Ильиче как можно большему количеству слушателей. Он не только великий композитор, но и замечательный, интереснейший человек, патриот своей страны. Я рассказываю о семье, которая подарила нам такого выдающегося человека. Надеюсь, что на примере их семейных отношений современные дети смогут глубже понять, насколько важны любовь, взаимопонимание и поддержка», — рассказывает Денис фон Мекк.

Стоит отметить, что сам Денис Андреевич не музыкант. У него вполне прозаическая инженерная специальность. Но кровь талантливых предков не дает ему спокойно жить обычную жизнь. Он стал ярким лектором, который зажигательно рассказывает любопытные вещи.

Публике Денис Андреевич показывает не только электронные материалы. В Челябинск он привез медали конкурса им. П. И. Чайковского разных годов, а также уникальные исторические фотографии, которые держал в руках сам Петр Ильич.