В Челябинске отменили модный показа Long Fashion Weekend. Шоу с презентацией локальных брендов должно было состояться в октябре. Отказаться от него решили после объявления о частичной мобилизации в стране.
Long Fashion Weekend проводят в Челябинске с 2015 года. Участвуют в показе дизайнеры из Челябинской области и других городов России. Каждый раз дефиле проводят в необычных локациях: на парковке, в фуд-маркете и на перроне. В этом году показ планировали организовать в цеху швейной фабрики.
«Подготовка шла уже несколько недель: мы успели договориться с площадкой, напечатать часть билетов, отобрали дизайнеров. Но после сложившейся в стране ситуации решили, что проводить развлекательное мероприятие неэтично, и в этом году мы поменяли формат», — прокомментировала Елена Ермаковишна, главный организатор показа, журналисту Первого областного информагентства.
Вместо показа команда Long Fashion Weekend организует круглый стол для челябинских и приезжих дизайнеров. На встрече специалисты обсудят, на какие швейные производства в России стоит обратить внимание, где искать ткани и какие возможности есть для специалистов в сфере моды.
Кроме того, 7 и 8 октября планируют провести маркет моды в новом шоуруме по адресу ул. Коммуны, 78. Участвует порядка 25 дизайнеров. На площадке пройдут лекции для гостей, а еще тренинг — совместное вышивание скатерти. Программу с точным расписанием опубликуют в соцсетях Long Fashion Weekend.
Как проходил Long Fashion Weekend в 2021 году, смотрите в репортаже.