В Челябинске отменили модный показ Long Fashion Weekend

Вместо него проведут круглый стол для дизайнеров и маркет

«Подготовка шла уже несколько недель: мы успели договориться с площадкой, напечатать часть билетов, отобрали дизайнеров. Но после сложившейся в стране ситуации решили, что проводить развлекательное мероприятие неэтично, и в этом году мы поменяли формат»,

— прокомментировала Елена Ермаковишна, главный организатор показа, журналисту Первого областного информагентства.

Как проходил Long Fashion Weekend в 2021 году, смотрите в репортаже