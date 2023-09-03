В Челябинске отменили концерт Александра Панайотова

Уже во второй раз в этом году

В Челябинске отменили концерт Александра Панайотова, который должен был состояться 4 октября. Соответствующее сообщение размещено на сайте городских зрелищных касс.

Александр Панайотов должен был выступить в Конгресс-холле Центра международной торговли 4 октября. Но без объяснения причин отменил концерт. Новая дата выступления еще не утверждена, а старая убрана из графика гастролей артиста.

Вернуть билеты зрители могут в кассах, где приобретали их.

Ранее Панайотов должен был выступить в челябинском развлекательном центре «Таганай» 26 апреля. Но и это выступление было отменено.

Напомним, несколько раз свое выступление в Челябинске переносила группа «ДДТ». В последний раз концерт был запланирован на 17 февраля, однако его перенесли на неопределенный срок.