В Челябинске вновь переносят концерт группы «ДДТ»

Мероприятие должно было состояться 17 февраля

В Челябинске вновь переносят концерт группы «ДДТ», запланированный на 17 февраля. В этот раз на неопределенный срок. Соответствующие письма были разосланы на электронные почты поклонников группы, которые приобрели билеты на концерт.

«Открываю электронку, а там письмо следующего содержания: „Уважаемые зрители! Вынуждены сообщить вам, что концерт группы ДДТ в Челябинске, запланированный на 17 февраля 2023 года, переносится на неопределенный срок. Новая дата выступления будет сообщена, как только появится возможность“»,— рассказала читатель ИА «Первое областное» Оксана.

Также она добавила, что в письме говорилось о том, что билеты можно не сдавать, так как они будут действительны на новую дату.







Концерт в рамках юбилейного тура группа «ДДТ» переносила уже несколько раз, начиная с 2020 года. В 2022 году мероприятие должно было пройти в середине мая в ледовой арене «Трактор», однако концерт перенесли на февраль 2023 года, объяснив это тем, что дата концерта совпадала с первенством России по хоккею среди юношей, и на площадке активно шли подготовительные работы. Билеты поклонникам также посоветовали не сдавать и заверили в том, что они будут действительны на новую дату.

Организаторы концерта и сами участники группы перенос мероприятия пока никак не прокомментировали.