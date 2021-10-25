Фестиваль «Камерата» пройдет только онлайн

Зато организаторы продлили его до 31 декабря 2021 года

В Челябинске в связи с эпидемиологической обстановкой было решено перевести фестиваль «Камерата» в онлайн-фомате. Старейший фестиваль камерных театров должен был пройти с 3 по 8 ноября. В программе — десять гастрольных спектаклей со всей России. Но теперь неизвестно, будет ли показана вся запланированная программа.

«Мы сейчас ведем переговоры с режиссерами программных спектаклей. Не у каждого есть подписанный авторский договор на трансляцию или видеозапись постановки. Например, давний друг фестиваля Николай Коляда сразу сказал «да», трансляцией его «Раскольникова» фестиваль «Камерата» откроется 3 ноября, как и было запланировано. Формат фестиваля сохранится, но не будет чуда живого театра. Может, это перестраховка, ведь мы были готовы работать по введенным требованиям: QR-коды, не более 50% мест в зале. Тем не менее нам удалось расширить программу и растянуть фестиваль во времени — он завершится 31 декабря, в день рождения Камерного театра», — прокомментировал ситуацию директор фестиваля, театральный критик Владимир Спешков.





Основная программа фестиваля подразумевала десять гастрольных спектаклей. Многие участники, в том числе и фаворит — омский драмтеатр с постановкой «Свидригайлов», сейчас раздумывают над трансляцией. И никто не может гарантировать, что задуманная программа «Камераты» будет показана на 100%.

«Помимо заявленных ранее, но перенесенных в онлайн, мероприятий, будет масштабное граффити от Тимура Бразила, клип и хип-хоп-моноспектакль известного российского исполнителя Казяна на тему Достоевского, выступление уличного театра, трансляция спектаклей по Достоевскому со всех уголков мира и много другое. Плюс конкурсы, паблик-токи, онлайн-игры и образовательные классы для школьников и студентов», — в списке, перечисленном директором Камерного театра Ильей Коломейским, порядка двадцати новых пунктов.

Напомним, тема фестиваля в 2021 году связана с юбилейной датой со дня рождения Федора Достоевского. Поэтому на рассмотрении жюри были спектакли, поставленные по произведениям Достоевского или в его атмосфере. Мы беседовали подробно с Владимиром Спешковым ранее. Посмотрите, какие классные спектакли мы могли бы увидеть вживую — но теперь нет.