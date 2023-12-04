«Сообщение доставлено» — так называется выставка, которая открывается в «Галерее Ларисы Депершмидт» во вторник, 5 декабря. Молодые художники Настя Вепрева и Илья Фролов (автор проекта «Квартиральня») исследуют особенности современных коммуникаций разными средствами.



«Преимущество нашей эпохи — быстрые коммуникации. Но каковы внутренние характеристики современных текстовых сообщений, которые мы отправляем друг другу? Не потеряли ли мы в стремительных контактах что-то важное? Осталось ли в сообщении место для теплоты, душевности или свободные от цели отношения остались далеко позади?» — так формулируют идею организаторы.

Текстовые сообщения как недавно открытый способ коммуникации свои законы и этику формулирует на ходу: никому раньше не приходило голову, что точка в конце сообщения может нести какую-то недобрую интонацию, а знак вопроса, скажем, может быть и вовсе без слов и сообщать достаточно. Анастасия Вепрева и Илья Фролов обдумывают эту тему по-своему: Илья, например, через свою детскую практику коллекционирования марок.

Выставка откроется вернисажем 5 декабря в 19:00.