Движение по сохранению исторического городского наследия «Том Сойер Фест» 30 июля открывает в Челябинске «Школу каменного зодчества». Занятия для подростков и взрослых будут вести профессиональные реставраторы из мастерской «Индивид», они много лет восстанавливают объекты культурного наследия в Челябинске и области — работают с лепниной, резными арт-объектами и старинными зданиями.
Материал для практических занятий заготовили еще с весны — тогда волонтеры «Том Сойер Феста» оказались на строительной площадке за зданием филармонии. На территории разбирали старое здание, одна из стен которого оказалась собрана из старинных кирпичей, сделанных в Челябинске в прошлых веках. На многих камнях сохранились клейма мастеров и даже кошачий след — это значит, что кирпичи делались вручную и сохли на улице. Участники проекта тогда собрали несколько сотен кирпичей — сколько смогли увезти. Именно эти исторические булыжники станут предметами реставрации.
Каждый из участников Школы научится очищать кирпич от остатков прежнего раствора и грязи, грунтовать поверхность, укреплять кирпич специальным составом, докомпоновывать кирпичи и швы в стенах.
Не то чтобы эти навыки очень нужны, но к самому процессу добавляется очень дружелюбная атмосфера «Том Сойер Феста», а еще роскошные старинные стены особняка Беляевского на ул. Труда, 89. Здесь пройдут основные занятия школы.
Еще одна выездная сессия запланирована на Кировке — у дома № 100 есть кузнечный очаг XIX века, который нуждается в реставрации.
Занятия в школе рассчитаны на детей и взрослых. Встречи для горожан пройдут 30 июля, 6, 10 и 20 августа. Запись ведется в сообществе «Том Сойер Феста» во «ВКонтакте». Для школьников расписание появится позднее.
Возрастное ограничение: 12+
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