В Челябинске откроют летнюю школу реставраторов

Южноуральцев научат восстанавливать кирпичную и каменную кладку

В Челябинске откроют летнюю школу каменного зодчества. С июля по сентябрь участников будут учить очищать и восстанавливать кладку из кирпича и камня. Всего будет семь занятий.



Уроки решили проводить организаторы «Том Сойер Феста», а за практическую часть отвечают опытные реставраторы Алексей Лотенков и Павел Щеглов.





Первая встреча школы каменного зодчества пройдет в особняке Рябининых 7 июля в 19:00. Там будущим ученикам и просто интересующимся покажут программу обучения и расписание занятий.

После презентации арт-директор усадьбы Рябининых Аня Леготина проведет небольшую лекцию: расскажет о том, как в архитектуре используют каменную и кирпичную кладку. В конце реставраторы проведут мастер-класс по очистке и восстановлению кирпичной кладки.

Для участия в презентации нужно записаться по ссылке.