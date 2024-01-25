В Челябинске открылся новый независимый театр «АндерсАн»

Его основали два актера из Москвы

В центре Челябинска открылся новый частный театр «АндерсАн». Его основатели, актеры Екатерина Колмагорова и Сергей Михеев, позиционируют его как актерский и семейный театр: в репертуаре только один спектакль для взрослой аудитории.

Екатерина Колмагорова и Сергей Михеев приехали в Челябинск из Москвы, где служили во МХАТе под руководством Татьяны Дорониной. Сергей Михеев родом из Челябинска, он окончил курс Владимира Милосердова в Челябинском институте культуры. Актеры познакомились в Челябинском театре юного зрителя, где работали несколько лет до отъезда в Уфу, а потом в Москву.

«Мы актерский театр и работаем только вдвоем. Это наш принцип. Мы сами и бутафоры, и монтировщики, и парикмахеры, и звукорежиссеры, и билетеры. В формате выездного театра мы так работаем много лет. Мы не приглашаем режиссеров и сами ставим спектакли», — так объяснила концепцию театра «АндерсАн» актриса Екатерина Колмагорова.

В Челябинске актерский союз впервые открывает театр на стационарной площадке: на улице Пушкина, 27а, в помещении бывшего магазина цветов. Зал небольшой: 15—17 мест для взрослых, 25 — для детей. Театр работает в основном для юных зрителей: в репертуаре «Маленький принц», «Алиса в Стране чудес», «Крокодил Гена и Чебурашка».

В Челябинске три года назад режиссер Александр Черепанов и актриса Екатерина Писарева открыли первый частный mini театр, и его появление изменило театральное пространство города.