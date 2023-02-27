X Международный фестиваль-лаборатория «Человек театра»проходит в Челябинске с 27 февраля по 5 марта. Он по традиции собирает театральные коллективы, которые экспериментируют с малыми и нешаблонными театральными формами.
На этот раз в фестивале принимают участие Театр «Театральный особнякЪ» (Москва), Областной русский драматический театр (Костанай, Казахстан), Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег», Театр драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи), Ереванский государственный театр пантомимы, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Камерный драматический театр (Вологда), Пермский театр «У Моста» (Пермь), театр «Монплезир», (Санкт-Петербург)... В афише — 16 постановок, от пантомимы до психодрамы, от комических номеров художественной самодеятельности до мистической драмы.
Фестиваль открылся вечером 27 февраля на сцене театра «Манекен» творческим вечером «Человек театра — в поддержку защитников Отечества». На открытии присутствовала общественный деятель Ирина Текслер.
«Очень хорошо, что актеры не равнодушны к происходящему в нашей стране. Это пример для многих, и чудесно, что фестиваль открывается творческим вечером в честь 23 февраля, объединяя культуру и наши нынешние переживания», — рассказала Ирина Текслер.
Фестиваль проходит с 27 февраля по 5 марта на трех челябинских площадках: в НХТ, Камерном театре и в «Манекене». Билеты на спектакли очень бытсро заканчиваются.
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