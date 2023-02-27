В Челябинске открылся международный фестиваль «Человек театра»

В театре «Манекен» вечером 27 февраля состоялся творческий вечер в поддержку защитников Отечества

«Очень хорошо, что актеры не равнодушны к происходящему в нашей стране. Это пример для многих, и чудесно, что фестиваль открывается творческим вечером в честь 23 февраля, объединяя культуру и наши нынешние переживания»,

— рассказала Ирина Текслер.