В челябинском Центре историко-культурного наследия открылась парфюмерная выставка «Для него и для нее». Уникальная коллекция советской парфюмерии находится в частных руках: искусствовед Галия Малоушкина собирает эксклюзивные флаконы с духами много лет. В ее коллекции — более 1500 экспонатов. Каждый из них для владелицы очень дорог: на кропотливые поиски и аукционы уходит много времени и денег. Ранее челябинцы уже могли ознакомиться с частью коллекции: несколько сотен флаконов выставлялись в Музее искусств.
Для советской парфюмерии содержание и форма были одинаково важны. Селективные ароматы помещались в эксклюзивные пузырьки, дизайн которых разрабатывался известными художниками. Некоторые флаконы и ароматы приурочены к памятным датам.
Например, очень дороги для Галии Малоушкиной старинные духи 1944 года, которые фабрика «Новая заря» выпустила в честь стихотворения Константина Симонова «Жди меня». И не только.
«Исторические события сильно влияли на запахи в парфюмерии, каждая эпоха имеет свой аромат. Экспозиция представляет историю советской парфюмерии как „хронологию чувств“ в ароматах. Например, в 1960-х выпускали духи, посвященные полету Юрия Гагарина в космос, а в 90-х в парфюмерии чувствовалась атмосфера усталости и близость перестройки»,
— рассказывала Галия Малоушкина корреспонденту Первого областного информагентства во время открытия летней парфюмерной выставки в Музее искусств.
Есть в коллекции и совсем необычные, редкие вещицы. Например, флакон в виде олимпийского мишки или необычной узорчатой шкатулки.
На выставке в челябинском Центре историко-культурного наследия представлены духи и одеколоны известных фабрик СССР: «Северное сияние», «Алые паруса», «Красная гвоздика». До наших дней доработала только фабрика «Новая заря», которая по-прежнему выпускает актуальные ароматы.
Кроме того, при выставке устроена осмотека, где можно послушать тот или иной выставочный аромат.
Уникальная коллекция будет демонстрироваться до 20 марта в Центре историко-культурного наследия (ул. Коммуны, 69). Экспозиция открыта со вторника по пятницу, с 11:00 до 17:00. Свой визит нужно согласовать заранее по тел. 220-06-53, 220-06-54.
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