В Челябинске откроется выставка советского парфюма

Посетители смогут продегустировать запахи и сами создать духи

В Челябинском музее изобразительных искусств готовят к открытию выставку советского парфюма «Хронология чувств». В экспозиции представят 700 флаконов, среди которых редкие духи, выпущенные полвека назад ограниченной партией.



Экспонаты для выставки предоставила челябинский коллекционер Галия Малоушкина. Духи женщина собирает много лет — покупает на интернет-аукционах или находит на вещевых рынках за границей.

Особенно в своей коллекции Галия ценит старинные духи 1944 года, которые фабрика «Новая заря» выпустила в честь стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Они также будут представлены на выставке.

«Исторические события сильно влияли на запахи в парфюмерии, каждая эпоха имеет свой аромат. Экспозиция представляет историю советской парфюмерии как „хронологию чувств“ в ароматах. Например, в 1960-х выпускали духи, посвященные полету Юрия Гагарина в космос, а в 90-х в парфюмерии чувствовалась атмосфера усталости и близость перестройки», — рассказывается Галия Малоушкина.

Духи можно будет не только увидеть, но и понюхать — для зрителей подготовили библиотеку запахов от советских фабрик «Новая заря», «Северное сияние», «Алые паруса», «Уральские самоцветы», «Красная гвоздика», «Крымская роза», «Гюльшан».

Много внимания в СССР уделяли не только ароматам, но и флаконам для духов. Сосуд для одеколона «Восток» сделан в виде ракеты, а к Олимпиаде в Москве выпустили парфюм «Русская красавица», флакон для которого сделали в виде девушки в сарафане.

«Мое увлечение духами началось именно с изучения дизайна флаконов. Многие советские художники занимались разработкой упаковок для духов. И Игнат Фомин, и Каземир Малевич, и Александр Дейнека», — прокомментировала Галия Малоушкина.

Выставка продлится месяц, и в это время на территории пространства проведут дегустации парфюма и мастер-классы по созданию ароматов из масел. Ближайшее занятие проведут 21 мая в 20:00 в Уральском павильоне в рамках акции «Ночь в музее».

Вернисаж пройдет 21 мая в Зале имени архитектора Александрова на площади Революции, 1. Ознакомиться с экспозицией можно до 26 июня 2022 года.