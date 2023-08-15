В Челябинске открыли новый сквер в Металлургическом районе

В парке на ул. Черкасской появилась необычная детская площадка и скамейки

В Металлургическом районе Челябинска закончили строительство нового парка. Общественное пространство расположилось на перекрестке ул. Пети Калмыкова и Черкасской, на въезде в районе. За благоустройство территории жители района голосовали больше года назад, в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Сквер на ул. Черкасской разделили на несколько частей. Здесь есть детская площадка с необычной песочницей и современными качелями, есть тихая зона с лавочками для неспешных бесед, спортивная площадка.





Напомним, строительство началось весной и за несколько месяцев заросшая территория превратилась в популярное общественное пространство. Горожане отдыхали там даже тогда, когда строительство еще не было закончено.

Со временем сквер станет зеленее: здесь сохранили практически все деревья и добавили новых — взрослые полноразмерные сосны, яблони, черемухи, рябины, липы, ивы. Высадили и кустарники: дерен, кизильник, пузыреплодник, чубушник, барбарис, можжевельник.