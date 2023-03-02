В Челябинске открылась выставка «Три эпохи Марка Шагала»

Большую часть работ художника привезли в Челябинск впервые

2 марта в Челябинском музее изобразительных искусств открылась выставка графики «Три эпохи Марка Шагала». Оригиналы работ одного из самых известных художников XX века доставили из Санкт-Петербурга, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Выставку подготовила петербургская Галерея современного искусства PS Gallery. На открытие приехал один из коллекционеров, предоставивших работы, Павел Башмаков. Он открыл экспозицию и лично провел экскурсию по выставке.

«Здесь нет некрасивых работ, нет тех, которые неинтересны. Я считаю, что каждый зритель найдет для себя любимую картину. <...> Здесь нет единичных работ. Это именно циклы. Например, есть „Мертвые души“ — жемчужина в жизни и творчестве Шагала», — рассказывает Павел Башмаков.

Директор музея Станислав Ткаченко поблагодарил коллекционера за то, что челябинский музей имеет счастье разместить у себя работы Шагала.

Все картины, кроме одной, показали в Челябинске впервые. Некоторые из них появились в питерской коллекции буквально в прошлом году, эти новинки тоже представили в зале музея.

Экспозиция «Три эпохи Марка Шагала» будет работать в Челябинском музее изобразительных искусств до 21 мая 2023 года.