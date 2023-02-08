В Челябинске откроется выставка Марка Шагала

Привезут более 120 картин из частной коллекции в Санкт-Петербурге

В Челябинск из Санкт-Петербурга привезут работы художника Марка Шагала из частной коллекции Павла и Марка Башмаковых.



Шагал — один из известнейших авангардистов XX века. Он стал известным уже при жизни, оставил сотни сюрреалистичных картин, которые сейчас продаются за миллионы долларов и ценятся коллекционерами по всему миру.





Сам художник при этом никогда не причислял себя ни к каким направлениям и вообще считал, что в его картинах только краски и любовь.

Выставку подготовила санкт-петербургская Галерея современного искусства PS Gallery. Экспозицию разделили на три творческие эпохи.

Первая: 1922–1948 годы, художник делает иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя. Вторая: 1956–1960 годы, Шагал изображает библейские сюжеты, путешествует по Сирии и Палестине. Третья: 1977 год, пишет серию гравюр о войне в Испании. В Челябинск привезли более 120 работ.

«Мы бы с удовольствием привезли живопись, но... это немного иной уровень финансовых возможностей. У нас будет графика, это прекрасные работы гения, посвященные первой жене, родному Витебску, будут „Мертвые души“... Встреча с таким мастером, как Марк Захарович Шагал, — это еще одна возможность подумать о том, стоит ли учиться рисовать, в какой семье родиться, как важна женщина в жизни мужчины, чем заниматься в жизни. И как оставаться верным себе и своему прошлому»,— рассказал директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

В последний раз работы Марка Шагала привозили в Челябинск в 2019 году в составе выставки «Шедевры мастеров Парижской школы». Проект «Три эпохи Марка Шагала» уже показали в нескольких городах России: в Тюмени, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре и других.





Экспозиция «Три эпохи Марка Шагала» откроется в Челябинском музее изобразительных искусств с 3 марта и продлится до 21 мая 2023 года.