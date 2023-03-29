В Челябинске открылась регистрация на Тотальный диктант Он пройдет 8 апреля одновременно во всех городах России и онлайн



В этом году кроме традиционных вузовских и библиотечных аудиторий есть и книжный магазин «Библио-Глобус» и #НЕМУЗЕЙМУСОРА. В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих будут писать диктант на бланках с крупным шрифтом Брайля. Текст журналиста Василия Авченко из Владивостока будут читать первый заместитель губернатора Ирина Гехт, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, поэт Янис Грантс, амбассадор Росатома Артем Шуварин, телеведущий Павел Михайлов.



Диктант можно писать и онлайн. В этом году Тотальный диктант в Челябинске пройдет 8 апреля в 13:00.



В начале марта в Челябинске

На сайте Тотального диктанта сегодня, 29 марта, открылись 26 площадок для регистрации. Нужно выбрать город, раздел «Площадки» и зарегистрироваться.В этом году кроме традиционных вузовских и библиотечных аудиторий есть и книжный магазин «Библио-Глобус» и #НЕМУЗЕЙМУСОРА. В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих будут писать диктант на бланках с крупным шрифтом Брайля. Текст журналиста Василия Авченко из Владивостока будут читать первый заместитель губернатора Ирина Гехт, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, поэт Янис Грантс, амбассадор Росатома Артем Шуварин, телеведущий Павел Михайлов.Диктант можно писать и онлайн. В этом году Тотальный диктант в Челябинске пройдет 8 апреля в 13:00.В начале марта в Челябинске открылись курсы подготовки к Тотальному диктанту. Его организатор и главный редактор gramota.ru Владимир Пахомов приезжал в Челябинск на Южно-Уральскую книжную ярмарку и #рыжийфест: в интервью Первому областному информагентству он рассказывал о том, что думает о безграмотности молодого поколения и попытках регламентировать русский язык.

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