В Челябинске открылась запись на подготовку к Тотальному диктанту

Уроки будут проходить в библиотеке Пушкина

В ближайшую субботу в Челябинске состоится первое подготовительное занятие по русскому языку для желающих принять участие в Тотальном диктанте 2023 года, сообщается на сайте проекта. Всего запланировано четыре урока, попасть на которые можно будет по предварительной записи.

Подготовительные курсы будут проходить в Центральной городской библиотеке имени Пушкина по субботам — 11, 18, 25 марта и 1 апреля в 11:00. В роли преподавателя выступит лингвист из ЧелГУ Юлиана Корсакова. Вместе с ней челябинцы напишут диктант по отрывкам произведений автора Тотального диктанта этого года и разберут трудные случаи орфографии и пунктуации.

Нынешний Тотальный диктант состоится 8 апреля в 13:00 по местному времени. Текст диктанта, посвященный путешественнику Владимиру Арсеньеву, написал финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко.