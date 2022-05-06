Сеть столовых «Сели-съели» анонсировала открытие нового заведения на первом этаже в жилом комплексе «Башни свободы». В южной из башен на днях откроется гастротека — семейный ресторан с новым меню.

«Сели-съели» открылись в Челябинске в 2012 году, сейчас в городе четыре заведения под этим брендом. Это востребованный у горожан формат бюджетных столовых: принцип самообслуживания, предсказуемый для столовых набор блюд и невысокий чек.

В «Башнях свободы» владельцы формат все же усложняют. В меню обещают фирменные закуски европейских национальных кухонь, стейки, колбаски на гриле, домашние паровые котлеты, люля-кебабы, спагетти, пиццу, wok. Да и интерьер будет подобающий ресторану.

Из самых ярких ближайших открытий назовем, пожалуй, винное кафе с детской комнатой (и детским меню) Why Bistro на месте бывшей пироговой «Штолле».